Einn leikur er á dagskrá Stöðvar 2 Sport í kvöld en það er enginn smá leikur.



Klukkan 20.00 verður flautað til leiks í Manchester þar sem grannarnir í Manchester United og Manchester City mætast.



Leikurinn er fyrri leikur liðanna í undanúrslitum enska deildarbikarsins en síðari leikurinn fer fram í næstu viku.





Ole is aiming for a repeat of our derby day showing in December #MUFC #CarabaoCup