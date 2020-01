Romelu Lukaku þegar kominn með fleiri mörk en á öllu síðasta tímabili með Man. Utd

Romelu Lukaku skoraði bæði mörk Internazionale í gær þegar liðið vann 2-1 útisigur á Napoli og komst aftur á topp ítölsku deildarinnar.



Lukaku er þar með búinn að skora fjórtán mörk í Seríu A á þessu tímabil og það í aðeins átján leikjum.



Þetta þýðir að belginn er búinn að skora fleiri mörk á þessu tímabili en á öllu síðasta tímabili með Manchester United.





Romelu Lukaku has now scored more league goals for Inter this season as he managed for Man Utd last campaign.



2018/19: 32 games, 12 goals

2019/20: 18 games, 14 goals



Loving life in Italy. pic.twitter.com/weFvwjG0Jw