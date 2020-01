Ernesto Valverde, stjóri Barcelona, virðist ekki vera sáttur með að Ofurbikarinn á Spáni fari fram í Sádi-Arabíu.



Real Madrid tryggði sér sæti í úrslitaleiknum í gær með 3-1 sigri á Valencia og hinn undanúrslitaleikurinn fer fram í kvöld milli Atletico Madrid og Barcelona.



Vanalega fer keppnin fram í ágúst og mætast þar sigurvegarinn úr spænsku deildinni og bikarnum en nú er þetta fjögurra liða mót sem fer fram í Sádi-Arabíu.



„Þetta undirstrikar það að fótboltinn er orðinn viðskiptagrein og þá ert horft til innkomunar,“ sagði Valverde.



Liðin fara ekki ekki tómhent heim og það gerir spænska sambandið ekki heldur.





"The bottom line is football has become a business and as a business it looks for income.



"That's the reason we are all here."



