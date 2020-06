Uppáhalds kvikmyndir Audda Blö: Kann Braveheart ræðuna utanbókar

Auðunn Blöndal var síðasti gestur Ásgeirs Kolbeinssonar í Sjáðu þar sem hann fór yfir uppáhaldsmyndir sínar.

Auddi er mikill áhugamaður um kvikmyndir og fer til að mynda mjög reglulega í bíó. Í þættinum fór Auðunn í gegnum uppáhalds drama, grín, spennu, teikni og hrollvekjumyndir sínar.

Í þættinum kom í ljós að Auðunn kann Braveheart-ræðu William Wallace utanbókar og fór hann með ræðuna í þættinum.

Hann er líkt of margir mikill Jim Carrey aðdáandi, og gat ómögulega gert upp á milli Dumb And Dumber og svo Cable Guy. Auðunn heldur mikið upp á Tom Cruise og er mynd hans Days of Thunder í sérstöku uppáhaldi.