Auður og Vök sigursælust á Íslensku tónlistarverðlaununum

Íslensku tónlistarverðlaunin voru afhent við hátíðlega athöfn í Hörpu í kvöld. Vök, Auður, Hildur Guðnadóttir, Hatari og Grísalappalísa voru á meðal vinningshafa. Veitt voru 38 verðlaun auk heiðursverðlaunanna, sem sópransöngkonan Sigrún Hjálmtýsdóttir hlaut að þessu sinni. Raggi Bjarna var heiðraður á þessari uppskeruhátíð í tónlist.

Auður var valinn söngvari ársins og flytjandi ársins auk þess sem lagið hans Enginn eins og þú var valið popplag ársins. Tónlistarkonan Margrét Rán Magnúsdóttir í Vök var valin söngkona ársins og lagahöfundur ársins en Vök átti líka poppplötu ársins, In the Dark. Alla verðlaunahafana má finna hér neðar í fréttinni.

Sigurganga Hildar Guðnadóttir heldur áfram og hlaut hún tvenn verðlaun fyrir tónlistina í sjónvarpsþáttunum Chernobyl. Grísalappalísa átti opnunaratriði hátíðarinnar og hlaut tvenn verðlaun í kvöld.

Hatari í Eurovision var valinn tónlistarviðburður ársins og myndbandið við Hatrið mun sigra var valið tónlistarmndband ársins. Um leikstjórn sáu þeir Baldvin Vernharðsson og Klemens Hannigan.

Forseti Íslands, herra Guðni Th. Jóhannesson, átti að veita tvenn verðlaun á hátíðinni en afboðaði sig fyrr í dag.

Ragga Bjarna var minnst á hugljúfan hátt þegar Katla Vigdís og Arnar Guðjónsson fluttu lagið Barn og Oddur Arnþór og Salka Sól fluttu í kjölfarið Vertu ekki að horfa svona alltaf á mig við undirleik Kjartans Valdemarssonar, Þorgríms Jónssonar og Magnús Trygvasonar Eliassen. Úr hópi tilnefndra komu fram Grísalappalísa, Lára Rúnarsdóttir ásamt hljómsveit og strengjaleikurum, Hatari ásamt GDRN og kór, Siggi String Quartet, tríó Inga Bjarna Skúlasonar og Between Mountains. Kynnir kvöldsins var Bergur Ebbi.

Íslendingar munu seint gleyma atriði Hatara í Eurovision á síðasta ári. Aðsend mynd

Verðlaunahafar Íslensku tónlistarverðlaunanna fyrir árið 2019:

Önnur tónlist: Opinn Flokkur, þjóðlaga- og heimstónlist, kvikmynda- og leikhústónlist

Útgáfa ársins - Kvikmynda- og leikhústónlist

Hildur Guðnadóttir – Chernobyl

Plata ársins - Opinn flokkur

Kristín Anna – I must be the devil

Plata ársins - Þjóðlaga- og heimstónlist

Ásta – Sykurbað

Lag/tónverk ársins - Önnur tónlist

Lára Rúnars – Altari

Upptökustjórn ársins

Hildur Guðnadóttir og Sam Slater – Chernobyl

Plötuumslag ársins

Kristín Anna – I must be the devil



Ragnar Helgi Ólafsson – Hönnun og uppsettning



Ari Magg – Ljósmynd

Lára Rúnarsdóttir Aðsend mynd

Rokk, popp, raftónlist, rapp og hiphopp

Plata ársins - Popp

Vök - In the Dark

Plata ársins - Rokk

Grísalappalísa - Týnda rásin

Plata ársins - Raftónlist

Bjarki - Happy Earthday

Plata ársins - Rapp og hipp hopp

Cell7 - Is anybody listening?

Lag ársins - Popp

Auður - Enginn eins og þú

Lag ársins - Rokk

Hipsumhaps - Fyrsta ástin

Lag ársins - Raftónlist

Sykur - Svefneyjar

Lag ársins - Rapp og hipp hopp

Floni - Falskar ástir

Floni Aðsend mynd

Söngkona ársins

Margrét Rán Magnúsdóttir (Vök)

Söngvari ársins

Auðunn Lúthersson

Lagahöfundur ársins

Margrét Rán Magnúsdóttir (Vök)

Textahöfundur ársins

Gunnar Ragnarsson og Baldur Baldursson (Grísalappalísa)

Flytjandi ársins:

Auður

Tónlistarviðburður ársins

Hatari í Eurovision

Bjartasta von Rásar 2 og Íslensku tónlistarverðlaunanna

Hipsumhaps

Tónlistarmyndband ársins 2019 – Albumm.is og Íslensku tónlistarverðlaunin:

Hatari – Hatrið mun sigra



Leikstjóri: Baldvin Vernharðsson & Klemens Hannigan

Sígild og samtímatónlist

Plata ársins

Concurrence - Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Daníels Bjarnasonar

Tónverk ársins

Crevace, konsert fyrir flautu og fagott eftir Páll Ragnar Pálsson

Viðburður ársins – Einstakur viðburður

Hljóðön – Sýning tónlistar, Hafnarborg.

Viðburður ársins – Tónlistarhátíðir

Myrkir músíkdagar

Flytjandi ársins – Einstaklingar

Bjarni Frímann Bjarnason

Flytjandi ársins – Hópar

Elektra Ensemble

Söngvari ársins

Benedikt Kristjánsson

Söngkona ársins

Dísella Lárusdóttir

Bjartasta vonin - Sígild og samtímatónlist

Ingibjörg Ýr Skarphéðinsdóttir

Stórsveit Reykjavíkur Aðsend mynd

Djass og blús

Plata ársins

Tómas Ragnar Einarsson - Gangandi bassi

Tónverk ársins

Avi



Tónskáld: Andrés Þór

Tónlistarflytjandi ársins - hópar

ADHD

Tónlistarflytjandi ársins - einstaklingar

Sunna Gunnlaugsdóttir

Tónlistarviðburður ársins

Tónleikaröð Stórsveitar Reykjavíkur

Lagahöfundur ársins

Einar Scheving

Bjartasta vonin

Ingi Bjarni Skúlason

Heiðursverðlaun Samtóns og Íslensku tónlistarverðlaunanna

Sigrún Hjálmtýsdóttir - Heiðursverðlaunahafi Íslensku tónlistarverðlaunanna