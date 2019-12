Arsenal nálægt því að "losna“ við Mesut Özil fram á vor

Talsverðar líkur eru á því að Mesut Özil verði lánaður til Tyrklands í janúarmánuði og spili þar fram á vor.



Daily Mail segir frá því að Arsenal og Fenerbahce séu að ræða þann möguleika á að tyrkneska félagið fái Mesut Özil lánaðan út tímabilið.



Fenerbahce mun þó væntanlega ekki borga öll launin hans Özil sem er einn launahæsti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar eftir að hann skrifaði undir nýjan ofursamning.



Arsenal hefur verið að leita að félagi til að fá Mesut Özil á láni og tyrknesku félögin hafa alltaf verið þar ofarlega á blaði.





