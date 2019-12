Jóhann Berg Guðmundsson var áfram á meiðslalistanum hjá Burnley er liðið vann 1-0 sigur á Bournemouth útivelli.



Fyrsta og eina mark leiksins gerði Jay Rodriguez á 89. mínútu en Burnley fór upp í tíunda sætið með sigrinum. Bournemouth er hins vegar í 14. sætinu.



Gott gengi Wolves heldur áfram en í dag vann liðið 2-1 sigur á Norwich á útivelli. Todd Cantwell kom Norwich yfir en sitthvort markið í síðari hálfleik frá Romain Saiss og Raul Jimenez tryggðu Wolves sigur.





Raul Jimenez is the second player to reach PL goals for @Wolves after Steven Fletcher (22) pic.twitter.com/JRSPkzDNXT