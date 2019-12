Zinedine Zidane, stjóri Real Madrid, segir að Pep Guardiola sé besti stjóri heims en Real og City mætast í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar.



Zidane og Guardiola hafa mæst nokkrum sinnum á vellinum en bara sem leikmenn. Aldrei hafa þeir mæst sem þjálfarar í alvöru leik og það gerist því í fyrsta sinn í febrúar.





'He's the best coach in the world'



