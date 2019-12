Enska götublaðið, Mirror, greinir frá því að ein aðal ástæðan fyrir því að Mikel Arteta hafi tekið við Arsenal sé sú að forráðamenn Manchester City gáfu ekki lofað honum að hann yrði næsti stjóri liðsins.



Arteta hefur undanfarin tímabil verið aðstoðarþjálfari Pep Guardiola hjá Manchester City en hann fór á fund með forráðamönnum City í september.



Þar er Arteta sagður hafa spurt þá hvort að hann væri næstur í röðinni þegar Guardiola myndi yfirgefa félagið. Þeir voru ekki tilbúnir að gefa honum það loforð og því stökk hann á Arsenal starfið.





EXCLUSIVE: Mikel Arteta took Arsenal job after failing to be assured he would be next Man City boss | @MullockSMirror https://t.co/5sSph9YXro pic.twitter.com/nUqBTGD7L5