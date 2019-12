Knattspyrnusamband Afríku hefur tilkynnt hvaða þrír leikmenn koma til greina sem besti afríski fótboltamaðurinn á árinu 2019.



Liverpool tvíeykið, Sadio Mane og Mohamed Salah, eru á listanum sem og Englandsmeistarinn Riyad Mahrez.



Mane og Salah spiluðu stóran þátt í að hjálpa Liverpool að verða Evrópumeistari og Mahrez var fyrirliði Alsír sem vann gull á Afríkukeppninni í sumar auk þess að verða Englandsmeistari.





The Confederation of African Football (Caf) has announced its three-man shortlist for the 2019 Men's Player of the Year category in January's awards - and they're all Premier League players.



