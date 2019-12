BBC tekur saman daglega það helsta úr ensku miðlunum og birtir saman í einum pakka á vef sínum.



Jólapakkinn í gær var ansi myndarlegur sem bauð upp á margt og mikið slúður en stærstu lið Englands komu þar flest við sögu.



Chelsea er ekki lengur í félagaskiptabanni og segir Express frá því á vef sínum að þeir horfi til framherjans Timo Werner í janúar sem leikur með RB Leipzig.



Paul Pogba hefur fengið sig fullsaddann af Manchester United og ítalski miðillinn Calciomercato segir að hann vilji aftur til Juventus í janúar.





Chelsea are plotting a January move for Timo Werner



Man Utd are read to offer Erling Haaland BIG money



Paul Pogba wants to leave Old Trafford



It's the #ChristmasEve gossip https://t.co/fITjgtECjU pic.twitter.com/YoxXvxyZcp