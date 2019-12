Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, er ekki viss um að Japaninn Takumi Minamino, sem gekk í raðir Liverpool á dögunum, muni smellpassa inn í Liverpool-liðið er hann verður löglegur 1. janúar.



Minamino var keyptur á rúmlega sjö milljonir punda frá Salzburg í síðustu viku og segir hinn þýski Klopp að hann muni koma honum hægt og rólega inn í liðið.



„Hvernig getum við sett hann inn í liðið er við lítum til styttri tíma?“ sagði Klopp á blaðamannafundi í gær fyrir leik Liverpool gegn Leicester á morgun.



„Til lengri tíma litið er enginn vafi að hann muni hjálpa okkur. Það er klárt. Ég hlakka til að vinna með honum en þangað til Takumi kemur hingað eru þrír leikir svo ég hef meiri tíma til að hugsa um hvar hann muni passa inn.“





