Pep Guardiola, stjóri Manchester City, segir að það verði ómögulegt að fylla skarð Sergio Aguero, framherja liðsins, er hann fer frá félaginu.



Guardiola hefur ekki gefist upp á að hinn 31 ára gamli Aguero muni framlengja samning sinn við félagið er núverandi samningur hans við félagið rennur út árið 2021.



„Hann getur verið áfram en þetta veltur á líkamlegu ásigkomulagi hans og hvort að honum langi að halda áfram,“ sagði Guardiola.





