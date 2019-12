Daryl Murphy, framherji Bolton og fyrrum framherji írska landsliðsins, hefur viðurkennt að hann hafi verið dæmdur í sex vikna bann af enska knattspyrnusambandinu á síðustu leiktíð.



Stefna enska knattspyrnusambandsins er sú að birta ekki nöfn þeirra sem eru dæmdir fyrir misnotkun lyfja en Murphy steig sjálfur fram og staðfesti að hann ætti í hlut.



Murphy, sem er nú á mála hjá Bolton, var á mála hjá Nottingham Forest þegar hann fékk sex vikna bann og spilaði ekki frá því í byrjun október til byrjun desember.



„Fyrst og fremst vil ég segja að taka eiturlyf er ekki eitthvað sem ég stunda,“ sagði Murphy í yfirlýsingu sinni til The Athletic.





