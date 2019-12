Megan Rapinoe á þriðju forsíðu SI á árinu eftir sögulegt val og nú með sleggju

Megan Rapinoe varð aðeins fjórða konan í sögunni til að vera kosinn íþróttapersóna ársins hjá bandaríska íþróttatímaritinu Sports Illustrated.



Fyrir vikið er Megan Rapinoe á forsíðu Sports Illustrated en þetta er þriðja sinn á árinu sem hún nær því.



Megan Rapinoe hefur verið óhrædd að berjast fyrir betri kjörum hjá knattspyrnukonum og um leið meiri virðingu fyrir kvennafótboltanum.



Megan Rapinoe er heimsfræg fyrir þá baráttu og þá skiptir ekki máli þótt hún sé að karpa við forráðamenn bandaríska knattspyrnusambandsins eða sjálfan Bandaríkjaforseta Donald Trump.



Það sem gerir þetta um leið enn merkilegra er á sama tíma er Megan Rapinoe algjörlega óstöðvandi inn á vellinum.



Á heimsmeistaramótinu í Frakklandi síðasta sumar var hún ekki aðeins heimsmeistari heldur einnig markadrottning og besti leikmaður keppninnar.



Hún hefur haldið áfram að safna að sér viðurkenningum síðan þá en hún fékk meðal annars Gullboltann á dögunum og var auk þess kosin knattspyrnukona ársins hjá FIFA.





