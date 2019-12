Gabriel Jesus var funheitur er Manchester City vann 4-1 sigur á Dinamo Zagreb í lokaumferð C-riðilsins í Meistaradeild Evrópu en leikið var í Króatíu.



City var fyrir leikinn komið áfram en Zagreb barðist um að fylgja City upp úr riðlinum. Heimamenn komust yfir á 10. mínútu er Daniel Olmo skoraði en Gabriel Jesus jafnaði metin á 34. mínútu.



City gekk svo á lagið í síðari hálfleik. Jesus skoraði annað mark sitt á 50. mínútu og fjórum mínútum síðar fullkomnaði hann þrennuna. Phil Foden bætti við fjórða markinu á 84. mínútu.





Gabriel Jesus scores a superb hat-trick as Man City come from behind to win their final #UCL group game. Report: https://t.co/GN5bbzaJGN #bbcfootball #DINMCI pic.twitter.com/kidgDwwl7z







Ítalska liðið Atalanta fylgir City upp úr riðlinum í 16-liða úrslitin en þeir gerðu sér lítið fyrir og unnu 3-0 sigur á Shaktar Donetsk á útivelli.



Staðan var markalaus þangað til á 68. mínútu en Timothy Castagne, Mario Pasalic og Robin Gosens skoruðu mörkin. Heimamenn í Shaktar fengu rautt spjald á 77. mínútu.





OFFICIAL: Atalanta have qualified for the Champions League knockout stages in their first ever season in the competition. pic.twitter.com/JUBiWO8uvq