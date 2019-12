James Harden fór á kostum í nótt en hann gerði sér lítið fyrir og skoraði 55 stig í sex stiga sigri Houston, 116-110, á Cleveland á útivelli.



Þetta er í fjórða skiptið í vetur sem Harden gerir sér lítið fyrir og skorar 50 stig eða meira í einum og sama leiknum en Houston er með 66,7 prósent sigurhlutfall í vetur.





- 4th 50-point game of the season - career-high tying 10 3PM - @HoustonRockets win James Harden x #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/lu011Dqj2F



LeBron James gerði 25 stig er LA Lakers vann sinn fimmta leik í röð en liðið vann vann 96-87 sigur á Orlando á útivelli.



Lakers hefur leikið frábærlega í vetur og hefur einungis tapað þremur af fyrstu 25 leikjunum en ásamt því að hafa skorað 25 stig tók LeBron ellefu fráköst og gaf tíu stoðsendingar.





@KingJames' triple-double of 25 PTS, 11 REB, 10 AST helps the @Lakers win their 12th consecutive road game! #LakeShow pic.twitter.com/iZxgPIQirC