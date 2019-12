Liverpool hefur áhuga á að klófesta vængmanninn Takumi Minamino í janúarglugganum en Minamino er á mála hjá Red Bull Salzburg í Austurríki.



Minamino spilaði tvisvar gegn Liverpool í vetur í riðlakeppni Meistaradeildarinnar. Liverpool vann leik liðanna á þriðjudagskvöld 2-0.



Liverpool hefur mikinn áhuga á að næla í hinn 24 ára gamla sóknarsinnaða leikmann en hann hefur skorað níu mörk í 22 leikjum fyrir Austurríkisliðið og gefið ellefu stoðsendingar.





Liverpool are planning to make a move for Red Bull Salzburg winger Takumi Minamino in January.



