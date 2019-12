Staðfestir viðræður við Liverpool

Íþróttastjóri Red Bull Salzburg, Christoph Freund, hefur staðfest að félagið sé í viðræðum við Liverpool um sölu á miðjumanninum Takumi Minamino.



Vísir greindi frá því fyrr í dag að Liverpool hefði áhuga á að klófesta þennan 24 ára gamla sóknarsinnaða leikmann sem hefur leikið vel í Meistaradeildinni með Salzburg.



„Ég get staðfest að það standa yfir viðræður við Liverpool. Það er heiður fyrir okkur hvaða lið hafa áhuga á okkar leikmönnum,“ sagði íþróttastjórinn í dag.





Red Bull Salzburg's sporting director Christoph Freund on Takumi Minamino: "I can confirm that there are currently talks with Liverpool. It is an honour which clubs are interested in our players." pic.twitter.com/D5AaXlt9HH