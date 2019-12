Sú markahæsta hjá Manchester United fær sinn fyrsta atvinnumannasamning

Lauren James átti mikinn þátt í því að kvennalið Manchester United er komið upp í úrvalsdeildina en var fyrst núna að skrifa undir atvinnumannasamning við United.



Lauren James kom til Manchester United frá Arsenal í júlí 2018 en fékk ekki atvinnumannasamning strax. Lauren James er fædd 29. september 2001.



Lauren James skoraði 14 mörk í 18 leikjum í ensku b-deildinni á síðustu leiktíð og hefur alls skorað 24 mörk í 39 leikjum fyrir Manchester United.



Hún er markahæsti leikmaður liðsins á þessu tímabili og var nálægt því að vera markahæst í liðinu í fyrra.





