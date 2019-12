Fjalla um meinta Icesave-tölvupósta Andrésar prins

Andrés prins, hertoginn af York, er sagður hafa áframsent skjal úr breska fjármálaráðuneytinu um stöðuna á Icesave-samningum milli Íslands og Bretlands á vin sinn, auðmanninn Jonathan Rowland, árið 2010. Fjölskylda Rowland hafði þá nýverið fest kaup á Havilland-bankanum, sem áður var Kaupþing í Lúxemborg, í kjölfar bankahrunsins.



Breska dagblaðið Mail on Sunday greinir frá og hefur upp úr tölvupóstum prinsins sem það kveðst hafa undir höndum. Blaðið hefur unnið nokkrar fréttir upp úr gögnunum á vef sínum í dag og síðustu daga.



Icesave var vörumerki innlánsreikninga á netinu sem Landsbankinn bauð í Bretlandi og í Hollandi. Þessi þjónusta stóð viðskiptavinum í þessum löndum til boða þar til hrunið varð í október 2018.



Í frétt blaðsins segir að Andrés hafi óskað eftir því að vera upplýstur um stöðuna á Icesave-málinu. Breska ríkisstjórnin stóð þá í samningaviðræðum við íslenska ríkið um endurgreiðslu þess síðarnefnda á milljarðaskuld vegna Icesave. Samningur milli ríkjanna þess efnis var svo felldur í þjóðaratkvæðagreiðslu í mars árið 2010 og aftur árið 2011. Árið 2013 sýknaði EFTA-dómstóllinn íslenska ríkið af öllum kröfum ESA, eftirlitsstofnunar EFTA, í Icesave-málinu.



Í frétt Mail on Sunday kemur fram að um mánuði fyrir kjördag árið 2010 hafi Amanda Thirsk, einkaritari prinsins, sent fjármálaráðuneytinu erindi þar sem óskað var eftir umræddum upplýsingum um gang viðræðna. Blaðið hefur upp úr tölvupósti ritarans til starfsmanns ráðuneytisins að prinsinn hafi átt fund með forsætisráðherra Íslands, sem þá var Jóhanna Sigurðardóttir.



David Rowland er umdeildur í Bretlandi.

Svar við fyrirspurninni um stöðu samningaviðræðanna var svo sent á prinsinn um miðjan febrúar, að því er segir í fréttinni. Síðdegis sama dag á Andrés að hafa áframsent skjal ráðuneytisins á Jonathan Rowland, son kaupsýslumannsins Davids Rowlands, þar sem sá fyrrnefndi ráðleggur þeim síðarnefnda að stíga varlega til jarðar.



„Amanda segir merki um að við ættum að leyfa lýðræðinu að hafa sinn framgang áður en þú stígur skrefið,“ hefur Mail on Sunday eftir Andrési prins í tölvupóstinum til Jonathans.



Áðurnefndir Rowland-feðgar keyptu Kaupþing í Lúxemborg eftir hrun. Bankanum var skipt upp í tvo hluta, annars vegar Kaupþing sem varð síðar að Havilland-bankanum, og hins vegar félagið Pillar Securitisation S.a.r.l. Það var einmitt Andrés prins sem opnaði Havilland-bankann við formlega athöfn í október árið 2009 en Rowland-fjölskyldan hefur veitt honum efnahagsráðgjöf í gegnum tíðina.



David er meðal ríkustu manna Bretlands og einn stærsti einstaki styrktaraðili breska Íhaldsflokksins. Hann er mjög umdeildur og á vafasama fortíð í viðskiptalífinu í Bretlandi.



Kastljós fjölmiðla hefur beinst að Andrési prins síðustu vikur vegna vináttu hans við viðskiptajöfurinn Jeffrey Epstein og ásakanir sem komið hafa fram komið hafa fram gegn Andrési um að hann hafi nauðgað 17 ára bandarískri stúlku, Virginiu Giuffre, á árunum 2001 og 2002. Tilkynnt var fyrr í þessum mánuði að Andrés myndi hætta að sinna opinberum skyldum sínum fyrir konungsfjölskylduna um ófyrirsjáanlega framtíð.