Kraumslistinn 2019 birtur

Tilnefningar til Kraumsverðlaunanna 2019 voru tilkynntar nú í morgun. 25 íslenskar hljómplötur sem skarað hafa fram úr á árinu hvað varðar gæði, metnað og frumleika eru valdar úr rúmlega 350 plötum sem dómnefnd fór yfir og hlustaði á.



Sex plötur af listanum munu svo hljóta Kraumsverðlaunin sjálf sem afhent verða síðar í desember.



Mikillar fjölbreytni gætir á listanum í ár, en á honum má finna svartmálm, teknó, tilraunajazz, hipphopp og allt þar á milli.



Alls hafa 56 listamenn hlotið Kraumsverðlaunin frá því þau voru veitt fyrst árið 2008, og ríflega 200 hafa verið tilnefndir og þannig komist á Kraumslista.



Dómnefndina í ár skipa; Árni Matthíasson (formaður), Arnar Eggert Thoroddsen, Birna María Másdóttir, Helga Þórey Jónsdóttir, Óli Dóri, Tanya Lind, Trausti Júlíusson og Þorbjörg Roach Gunnarsdóttir



Listann í heild sinni má sjá hér að neðan.



Andavald - Undir Skyggðarhaldi

Ásta Pjetursdóttir - Sykurbað



Berglind María Tómasdóttir - Herberging



Between Mountains - Between Mountains



Bjarki - Happy Earthday



Countess Malaise – Hystería



Felix Leifur – Brot



Grísalappalísa – Týnda rásin



Gróa - Í glimmer heimi



Gugusar - Martröð



Hildur Guðnadóttir - Chernobyl



Hist og - Days of Tundra



Hlökk - Hulduhljóð



Hush - Pandemonial Winds



K.óla - Allt verður alltílæ



kef LAVÍK – Blautt heitt langt vont sumar



Korter í flog – Anna & Bernhard Blume (drepa alla fasista)



Kristín Anna - I must be the devil



Milena Glowacka - Radiance



Myrra Rós - Thought Spun



Sideproject - sandinista release party / ætla fara godmode



Skoffín - Skoffín bjargar heiminum



Stormy Daniels - Agi styrkur einbeiting harka úthald hafa gaman



Sunna Margrét - Art of History



Tumi Árnason / Magnús Trygvason Eliassen - Allt er ómælið



Í greininni má heyra hljóðdæmi eftir nokkra af listamönnunum sem tilnefndir eru. Þar á meðal er smáskífan Forever Love með fyrrum múm-meðlimnum Kristínu Önnu, sem kom út á plötunni I must be the devil í ár. Platan er gefin út af Bel-Air Glamour Records, plötufyrirtæki í umsjá Ragnars Kjartanssonar og Ingibjargar Sigurjónsdóttur.



Þar að auki má heyra lag með tryllingsteknóverkefninu sideproject, sem ber titilinn Evil Madness, og hlýtur að vera eins konar óður til íslensku raftónlistarsveitarinnar sem innihélt m.a. Jóhann Jóhannsson og Stilluppsteypu-félaga.



Lagið Finna fyrir þér með K.óla kom út á plötunni Allt verður alltílæ í sumar, en það mátti einnig heyra í kvikmyndinni geysivinsælu Lof mér að falla. Útgáfurnar hjá K.óla og sideproject eru báðar á vegum listahópsins post-dreifingar, en alls eru fimm útgáfur á listanum tengdar hópnum. Plötur með Gróu, Korteri í flog og Skoffíni eru einnig á vegum post-dreifingar.



Hér að neðan má svo heyra eitt af Brotum Felix Leifs úr Brota-hrinu hans sem gefin er út af Lagaffe Tales.