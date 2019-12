Liverpool er öruggt með toppsætið yfir jólin

Liverpool vann leik sinn um helgina og er áfram með átta stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar og í viðbót við það er liðið með fjórtán stigum meira en Englandsmeistarar Manchester City.



Þetta þýðir að Liverpool verður í toppsætinu yfir jólin í ár en það hefur oft boðað gott í ensku úrvalsdeildinni, það er fyrir önnur lið en Liverpool.



Átta af síðustu ellefu toppliðum yfir jólin hafa fylgt því eftir með því að vinna ensku deildina vorið eftir.



Þessi þrjú lið sem hafa klikkað eiga það öll sameiginlegt að spila heimaleiki sína á Anfield.





It's official. Jurgen Klopp has landed another Christmas number one with Liverpool's 2019 title challenge entry.



But can they correct a record that has previously seen them fail to convert that promise into a Premier League trophy?



Judge for yourself https://t.co/tlTfrjIoEG pic.twitter.com/RdJkPvTGSv