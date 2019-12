Alan Pardew, fyrrum stjóri bæði Newcastle og Crystal Palace meðal annars, var gestur í hlaðvarsþættinum A Pint with Eamonn and the Gaffers á dögunum.



Í þættinum er rætt við gamalreynda stjóra en nokkrir stjórar hafa komið í heimsókn á undanförnum vikum. Á meðal þeirra eru kempur eins og Sam Allardyce, Martin O’Neil og Steve McClaren.



Alan Pardew tók við Newcastle af Chris Hughton í desember 2010 en það var strax á fyrsta degi sem hann lenti í hremmingum.



„Fyrsta daginn sem ég var þarna þá opnast hurðin og þar er Joey Barton. Hann kemur inn og þetta er týpískur Joey og það var ekkert rugl. Ég bauð hann velkominn og spurði hvernig hann hefði það?“



„Bara til þess að láta þig vita þá viljum við leikmennirnir ekki hafa þig hérna. Okkur finnst að þú eigir ekki að vera hérna og þú þarft að vita það,“ voru fyrstu orð Barton til Pardew.





