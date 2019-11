Loksins alvöru íslenskt kántrílag

Sveitatónlistarmaðurinn Axel O frumsýndi á dögunum nýtt lag sem ber heitið Island in the North og má með sanni segja að um alvöru íslenskt kántrílag að ræða.



Axel er fæddur á Íslandi en fluttist ungur til Oklahoma í Bandaríkjunum og síðan til Texas þar sem hann ólst í raun upp.



Lagið fjallar um lífið á þessum þremur stöðum og var myndbandið tekið upp hér á landi.



Hér að neðan má sjá nýtt myndband við lagið Island in the North.