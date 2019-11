Doctor Sleep vakti ekki áhuga kvenna og kolféll

Tölur yfir bíóaðsókn helgarinnar í Bandaríkjunum hafa verið birtar. Samkvæmt þeim hefur Doctor Sleep, framhaldið af The Shining, aðeins halað inn 14,1 milljón dollara. Þetta hljóta að teljast mikil vonbrigði fyrir útgefanda myndarinnar Warner Brothers en spár höfðu gefið til kynna að Doctor Sleep myndi hala inn 25 milljónum fyrstu sýningarhelgina. Nú velta fjölmiðlar vestra fyrir fyrir sér hvað skýri þessa litlu aðsókn.



Þar sem tæp 40 ár eru síðan The Shining kom út má vera að of fáir þekki fyrri myndina af þeim hópi sem helst sækir hrollvekjur í dag en sá hópur er 27% yngri en meðal bíógestur. Sú kynslóð sem sá The Shining í bíó á sínum tíma, fólk sem nú er um og yfir sextugt, er aðeins 13% þeirra sem sækja kvikmyndahús í dag og alls ekki í hópi þeirra sem sækja hrollvekjur. Þetta útskýrir þó aðeins að hluta til slappar aðsóknartölur.





Eldra fólk hafði öðrum hnöppum að hneppa þessar helgina.

It 2 sem einnig byggir á sögu Stephen King halaði nýverið inn meira en 90 milljón dollara fyrstu sýningarhelgina. Vefsíðan The Wrap bendir á hve stór hluti þeirra sem keyptu sig inn á hana hafi verið ungar konur en þær eru mjög áhugasamar um hrollvekjur og kaupa sig inn á þær til jafns við karlkyns jafnaldra sína.



Markaðssetning Warner Brothers náði hins vegar engan veginn til kvenna og varð það myndinni að falli.





Kyliegh Curran stelur seununni í Doctor Sleep.

Eftir á að hyggja hefðu framleiðendurnir mátt leggja meiri áherslu á að kynna persónu Kylieg Curran en auðveldlega má færa rök fyrir því að hún sé það besta við myndina. Hins vegar var ákveðið að keyra á andlit Ewan McGregor og myndin markaðssett með það fyrir augum að ná eldri áhorfendum sem aftur á mótu héldu sig að mestu heima.



Fjölmiðlar hafa einnig velt því upp hvort Ewan McGregor sé hreinlega leikari sem geti opnað myndir og hvort hún hefði hlotið betri aðsókn með öðrum aðalleikara. Erfitt er hins vegar um það að spá en augljóslega hefur eitthvað farið stórlega úrskeiðis með tilliti til markaðssetningar myndinnar.