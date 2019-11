Cardiff sparkar Warnock

Welska liðið Cardiff, sem leikur í ensku B-deildinni, hefur ákveðið að reka Neil Warnock, stjóra liðsins.



Hinn 70 Warnock var á sínu síðasta ári af samningi sínum hjá félaginu og hafði gefið það út að hann myndi ekki halda áfram með liðið eftir að samningi hans lýkur.



Nú hefur Cardiff hins vegar ákveðið að reka Warnock en hann var ráðinn til félagsins í október 2016 og stýrði liðinu í deild þeirra bestu á síðustu leiktíð.







Cardiff City Football Club can confirm that manager Neil Warnock has left his position by mutual agreement and with immediate effect.



