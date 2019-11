Hver pantaði The Shining með vanillubragði?

Um síðastliðna helgi kom Doctor Sleep í kvikmyndahús. Hún er framhald hinnar 39 ára gömlu The Shining. Báðar byggja þær á samnefndum skáldsögum eftir Stephen King.



Í Doctor Sleep hittum við fullorðinn Danny Torrance (Ewan McGregor), skyggna krúttið úr The Shining. Líkt og svo margir sem hafa lent stórum áföllum um ævina (að vera eltur af andsetnum föður sínum með öxi hlýtur að teljast teljast nokkuð stórt áfall) hefur Danny hallað sér að flöskunni og staða hans í lífinu eftir því. Eftir að hafa þurrkað sig upp kemst hann í kynni við hina 13 ára Abra Stone (Kyliegh Curran) sem býr yfir sömu skyggnigáfu og hann. Í sameiningu þurfa þau að sigrast á gengi fólks sem nærist á orku sem skyggnigáfa þeirra leysir úr læðingi.





Báðir geta þeir notað hugann til að láta hluti gerast.

Leikstjóri myndarinnar Mike Flanagan hefur notið nokkurrar velgengni á undanförnum árum í hrollvekjudeildinni, með myndum á borð við Oculus, Before I Wake og The Haunting of Hill House. Myndirnar hans fá yfirleitt það góða dóma að meðaleinkunn þeirra rétt slefar yfir þrjár stjörnur (flestar hrollvekjur skora töluvert neðar).



Ef gera á bærilegt en auðgleymt skemmtiefni innan hrollvekjugeirans er hann fullkominn valkostur. Leikstjóri The Shining var hinsvegar Stanley Kubrick, þungavigtarmaður sem gerði ekki bara hina stórkostlegu The Shining, heldur goðsagnakenndar kvikmyndir á borð við 2001: A Space Odyssey, A Clockwork Orange og Dr. Strangelove. Maður veltir fyrir sér hvað búi að baki ákvörðun Warner Brothers að fá Flanagan til að fara í risavaxna skó Kubricks.





2001: A Space Odyssey er listaverk.

Sú opinbera orrahríð sem varð á milli Kubricks og King vegna kvikmyndaútgáfunnar af The Shining er vel þekkt. King var ósáttur við meðhöndlun Kubricks á bók hans, á meðan Kubrick sagði persónusköpun King ómerkilega og það eina góða við bókina væri grunnsöguþráðurinn.



Flanagan á hins vegar í góðu sambandi við Stephen King eftir að hafa gert Gerald´s Game fyrir Netflix upp úr skáldsögu höfundarins. Með ráðningu Flanagans ætluðu Warnerbræður augljóslega að sneiða hjá allri úlfúð. Hér áttu öll dýrin í skóginum að vera vinir og gera átti snotra framhaldsmynd í mesta bróðerni. Andrúmsloftið er meira að segja orðið svo létt að King er farinn að mýkjast í afstöðu sinni til kvikmyndaútgáfu Kurbricks.





Kubrick hefði betur stigið varlegar til jarðar með orðfæri sínu um rithhæfni King.

Warnerbræður uppskáru eins og þeir sáðu með þessari nálgun sinni, rétt svo bærilega en auðgleymda mynd, slétta og fellda The Shining fyrir stafrænu öldina.



Danny Torrence er of flöt og óáhugaverð aðalpersóna til að keyra áfram góða bíómynd. Leiðtogi gengisins ógurlega, Rose the Hat (Rebecca Ferguson), daðrar við og fer svo í sleik við tilgerð. Það eina sem bjargar myndinni er Abra Stone, sem kemur með ferskleika og ákafa inn í sögu sem sárlega hefði þurft á meiru slíku að halda.





Kyliegh Curran er óumdeild stjarna Doctor Sleep.

Augljóslega eru Kubrick og Flanagan ekki í sama þyngdarflokki. Og þegar takast á við þungavigtarverkefni líkt og að gera framhald af The Shining þarf þungavigtarleikstjóra. Leikstjóra, sem líkt og Kubrick, er með sértæka sýn á verkefnið. Ef þannig er ekki búið um hnútana er betur heima setið en af stað farið.



Doctor Sleep þurfti sárlega á leikstjóra og handrithöfundi að halda sem hafði betri tilfinningu fyrir því hvað var að ganga upp og hvað ekki í bók Kings. Kannski hafði Flagan tilfinninguna fyrir því sem þurfti að gera en höfundurinn of valdamikill í þessu tilfelli. Mögulega vildi hann ekki rugga bátnum til að halda samskiptum sínum við vin sinni King góðum. Líklega komumst aldrei að því og verðum að láta okkur getgátur nægja.



Viðkunnanlegir menn. King og Flanagan á góðri stundu.

Það sem The Shining og Doctor Sleep eiga sameiginlegt er að þær eru hægar, sem er í góðu lagi, margar af bestu myndum kvikmyndasögunnar taka sér tíma og flýta sér ekki um of. En á meðan The Shining vekur allan tímann ugg í brjósti er ekki hægt að segja það sama um Doctor Sleep.



Það eina sem hið hæga tempó hennar gerir er að kalla athygli að því hve ávöl og varfærin hún er. Það var púki í The Shining og hún er hættuleg. Bara það halda á VHS boxinu á videoleigunni skóp ugg í brjósti mínu. Hún fangaði ímyndunaraflið og fékk mig til að trúa að það væri til meira í þessum heimi en það sem augað nemur, á meðan Doctor Sleep bara svæfir (sorrí, ég réði ekki við mig). Það er sorglegt að 39 árum síðar sé þetta allt og sumt sem áhorfendum er boðið upp á.





Þeir sem eldri eru muna sjálfsagt eftir þessu hulstri af myndbandaleigunum.

Útgáfa framhaldsmynda sem enginn vildi, ásækir nú gesti kvikmyndahúsanna líkt og nakin gömul kona nýstigin upp úr baðkari. Sú dræma aðsókn sem Terminator: Dark Fate hlaut um þar síðustu helgi sýndi að hún er ein þessara mynda og vonandi er Terminatorsagan hér með öll. Doctor Sleep var einnig tekið með fálæti, hún rétt skreið yfir þúsund miða selda um síðustu helgi á Íslandi og var tekin í karphúsið af Hvolpasveitinni í miðasölukeppninni. Af því að dæma er lítil eftirspurn eftir hinni áætluðu þriðju mynd og því mjög líklegt að hún verði niður kveðin án aðstoðar særingarmanns.



The Shining á skilið betra viðhengi en þessa vanilluframhaldsmynd sem verður líkt og frændi hennar vanillukók gleymd og grafin áður en langt um líður.





Þessi gengur í endurnýjun lífdaga í Doctor Sleep.

Doctor Sleep var tekin fyrir í síðasta þætti af Stjörnubíós. Þar spjallaði undirritaður við blaðamanninn Þórarinn Þórarinsson og leikarann Hannes Óla Ágústsson en þeir voru heldur jákvæðari í garð myndarinnar. Hægt er hlýða á þáttinn hér.