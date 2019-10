Uppgötvaði Storytel og slær nú um sig í matarboðum

„Þetta var algjör opinberun. Allt í einu er ég orðinn gæinn í matarboðinu sem talar um bókmenntir. Ég sem hafði aldrei lesið neitt. Fólk sem hefur þekkt mig lengi fór bara að hlæja og spurði hvort ég væri að grínast!“ segir Hafsteinn Már Sigurðsson, múrari en hann hlustar á hverja hljóðbókina eftir aðra í vinnunni með hljóðbókaforritinu Storytel. Hann hefur hlustað á fleiri tugi bóka og segir Storytel hafa breytt lífi hans.



„Ég fæ ekki nóg af því að hlusta. Ég er með smá athyglisbrest og komst aldrei lengra en fimm blaðsíður í bók, þá þurfti ég að byrja aftur. En ég held athyglinni þegar ég hlusta, sérstaklega þegar góður lesari fer með textann. Ég næ oft hálfri bók á dag og stundum heilli og jafnvel meira ef ég get hlustað stanslaust frá morgni til kvölds,“ segir Hafsteinn. Hann hlusti á allt, glæpasögur, fræðibækur og heimsbókmenntir, allt í bland.



Oft er vinnan þess eðlis að Hafsteini gefst næði til að ljúka heilli bók og jafnvel komast langt með aðra. Vilhelm

Sorglegustu kaflarnir teknir heima



„Stundum verð ég að stoppa og klára bókina seinna ef hún er mjög sorgleg. Ég þurfti til dæmis að ýta á pásu í bókunum Ég er Malala og Maður sem heitir Ove og taka restina heima. Ég gat ekki farið að skæla fyrir framan vinnufélagana, allt grjótharðir iðnaðarmenn,“ segir Hafsteinn hlæjandi. Vinnufélagarnir spyrji reyndar oft hvað hann sé að hlusta á.



„Ég predika kosti Storytel hvenær sem ég get og bendi mönnum á bækur. Þetta smitar út frá sér. Menn fara að tala um hvað þeir eru að lesa eða hlusta á og koma með ábendingar um eitthvað spennandi. Ég er að hlusta á ævisögu Bruce Springsteen núna, Born to Run og svo er ég að bíða eftir nýrri bók eftir Sólveigu Pálsdóttur en mér fannst bókin hennar Refurinn alveg geggjuð. Ég er búinn með Góða dátann Svejk, Hitchhiker's Guide to the Galaxy og svo margt fleira sem mig hefur lengi þyrst í að lesa. Ég gæti ekki verið ánægðari með Storytel, það hefur algjörlega breytt lífi mínu,“ Segir Hafsteinn.



Þessi kynning er unnin í samstarfi við Storytel.