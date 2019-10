James Corden lenti illa í því og borðaði fiskaugu

Í spjallþættinum Late Late show með Bretanum James Corden er oft á dagskrá liðurinn Spill Your Guts or Fill Your Guts sem gengur út á það að maður á annað hvort að svara erfiðri spurningu eða borða einhvern algjöran viðbjóð.



Nú í vikunni mætti leikkonan Demi Moore og tók þátt í leiknum en hún gaf á dögunum út ævisögu sína Inside Out.



Í leiknum kom meðal annars fram að Corden hafði ekki lesið bókina, þrátt fyrir að hafa talað eins og hann hafi í raun gert það í upphafi þáttar.



Corden sagði einnig mjög skemmtilega sögu frá því þegar rapparinn Rick Ross neitaði að taka þátt í atriði í þættinum eftir að hafa séð það fyrir fram.



Demi More varð að drekka vægast sagt ógeðslegan sjeik.