María hetjan í Lundúnarslagnum

María Þórisdóttir tryggði Chelsea sigur gegn Arsenal er liðin mættust í Lundúnarslag í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag.



Danielle van de Donk kom Arsenal yfir í leiknum en á 57. mínútu jafnaði Beth England metin.



Stundarfjórðungi fyrir leikslok var Maríu skipt inn á og hún skoraði sigurmarkið með glæsilegu skoti fimm mínútum fyir leikslok.





Arsenal's 11-game unbeaten run has come to an end.



Chelsea won the thrilling derby.https://t.co/i6vP4CcWeO pic.twitter.com/moBiH531b6