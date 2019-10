Fagnar breyttum heimi tískunnar

Tinna býr og starfar í London en hún var aðeins 19 ára gömul þegar hún ákvað að freista gæfunnar sem fyrirsæta og fór ein og óreynd til New York með galtóma myndamöppu sem fyrirsætur nota til að koma sér á framfæri. Síðan eru liðin 15 ár og Tinna sannarlega haft nóg að gera í bransanum.



„Frá New York fór ég til Indlands og Japan og vann þá í Mumbai og Tókýó en flutti að lokum til London þar sem ég vildi vera í Evrópu og nær fjölskyldunni eftir allt þetta flakk.“ Tinna hefur nú búið og starfað í London í 11 ár og starfað fyrir stór merki eins og H&M, Zara, Diesel, Levis, Urban Outfitters og birst í tískutímaritum á við Elle, Cosmopolitan, Glamour, Marie Claire og Dazed and Confused. Síðast en ekki síst hefur hún tekið þátt í sýningum fyrir tískurisana Burberry og Vivian Westwood og nú síðast undirfatamerkið Agent Provocateur.



Nennti ekki tískuvikunum

Tinna hefur birst í fjölmörgum erlendum tískutímaritum, til að mynda Glamour.

Vor- og sumarlínur komandi árs voru kynntar í hátískuborgunum í liðnum mánuði og tók Tinna þátt í tískuvikunni í London eftir nærri áratugar hlé.

„Ég hætti að taka þátt í tískuvikunum í kringum 25 ára aldurinn. Ég bað sérstaklega um að fá að hætta þeim enda nennti ég þeim ekki lengur og fékk alveg nóg af öllum prufunum og mátunum langt fram eftir nóttu.“



Tinna lét þó slag standa þegar umboðsmaður hennar sagði henni af áhuga undirfatamerkisins Agent Provocateur á að fá hana í sýningu sína.



„Það var mjög gaman að koma svona aftur eftir mörg ár og taka þátt, enda hefði ég örugglega aldrei tekið þátt í undirfatasýningu á sínum tíma þar sem ég var varla með brjóst,“ segir Tinna og skellir upp úr. „Ég var alltaf svo mikill „late bloomer“ sem kemur sér vel fyrir mig núna vinnunnar vegna.“



Ekki lengur grindhoraðar og veiklulegar fyrirsætur

Mynd eftir Kára Sverriss ljósmyndara og förðun eftir Ísak Hinriksson förðunarmeistara fyrir tímaritið Nude Magazine.

Tinna segir sýninguna hafa verið skemmtilega. Förðun fyrirsætanna hafi verið áberandi flott enda á vegum lúxusmerkisins Charlotte Tilbury.„Ég var einmitt valin til að gera öll förðunarvídeóin baksviðs fyrir sýninguna sem var mikill heiður fyrir mig. Það var líka mjög flott að sjá alls konar fyrirsætur í öllum stærðum og gerðum og heilbrigðar, ekki grindhoraðar og veiklulegar eins og flestar þurftu að vera þegar ég tók þátt í þessum sýningum fyrir átta árum síðan. Tónlistin og stíliseringin var einnig mjög skemmtileg og í anda níunda áratugarins en öll mín uppáhaldslög frá Depeche Mode og New Order voru spiluð meðan sýningin stóð yfir.“

Fjölbreytileiki jákvætt merki

Eins og fyrr segir hefur aldrei verið eins mikið að gera hjá Tinnu og þessa dagana. „Það sýnir bara hversu mikið tískubransinn er að breytast. Stelpur á öllum aldri eru að vinna við þetta og um miklu meiri fjölbreytni að ræða núna en þegar ég byrjaði í þessum bransa fyrir 15 árum, og það er mjög gott.„Ég er bókuð núna í nokkur verkefni alveg fram í lok nóvember bæði hér í Englandi, Frakklandi og Portúgal þar sem ég verð í tökum í viku. Annars fæ ég oft að vita með engum fyrirvara um vinnu þannig að ég tek bara einn dag í einu,“ segir Tinna að lokum.