Föstudagsplaylisti Þóris Georgs

Þórir Georg Jónsson er grasrótargení sem hefur verið mikilvægur hluti pönksenunnar hér á landi frá aldamótum eða hér um bil.



Hann hefur staðið á bak við eða tekið þátt í ofgnótt tónlistarverkefna. Sem dæmi má nefna Gavin Portland, Hryðjuverk, Fighting Shit (sem Ólafur Arnalds trommaði í), The Deathmetal Supersquad, Ofvitana, Kvöl, Roht og D7Y.



Sólótónlist hans hefur svo komið út undir nöfnunum Þórir Georg, My Summer as a Salvation Soldier, Bömmer og Óreiða meðal annarra.



Verkefnin eiga það flest sameiginlegt að vera framkvæmd að mestu leyti eftir geðþótta listamannanna, og með því liðið mikinn skort í að þóknast vinsældarstraumum og stefnum.



Það nýjasta frá honum er lagið Fastur, en það kom út fyrir tveimur vikum undir nafninu Þórir Georg og er fyrsta lag lagalistans sem hann setti saman.



Fyrr á árinu kom líka út frábær skífa með pönksveitinni D7Y, gefin út af virtu bandarísku harðkjarnaútgáfunni Iron Lung.



Það vill svo til að Þórir á afmæli í dag og því vildi hann einfaldlega meina að lagalistinn væri „afmælispartíföstudagsplaylisti.“