Pochettino staðfestir að Lloris hafi verið fluttur á sjúkrahús

Mauricio Pochettino, stjóri Tottenham, segir að meiðsli Hugo Lloris hafi haft mikil áhrif á Totteham-liðið sem fékk annan skellinn á sömu vikunni er liðið tapaði gegn Brighton í dag.



Hugo Lloris meiddist strax á þriðju mínútu eftir að Brighton skoraði fyrsta markið og Pochettino segir að það hafi haft mikil áhrif.



„Þetta var erfitt fyrir liðið. Á fyrstu augnablikunum fengum við á okkur mark og misstum markvörðinn okkar,“ sagði Pochettino strax í leikslok.



„Þetta var mjög neikvætt fyrir liðið. Tilfinningarnar voru miklar og við spiluðum ekki vel og erum vonsviknir með það. Brighton spilaði vel.“





"When we were on top we were all together, now it's important we stick together."



