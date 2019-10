As We Grow valið besta umhverfisvæna barnavörumerkið

Íslenska fatahönnunarmerkið var á dögunum valið besta umhverfisvæna fatamerkið á Junior Design Awards. Það er miðillinn Junior Magazine sem veitir verðlaunin á hverju ári og vekur þar athygli á barnavörumerkjum sem eru að skara fram úr á sínu sviði. As We Grow opnaði nýlega verslun og hönnunarstúdíó á Íslandi.



„Okkur þykir einstaklega vænt um og hvetjandi að fá Eco verðlaunin núna, þar sem gríðarleg vinna liggur að baki línunni okkar í ár. Dómnefndin heillaðist af sígildri hönnun og því að við notum náttúruleg efni, einföld snið og pössum upp á smáatriðin sem prýða fötin okkar ,“ segir Gréta Hlöðversdóttir, framkvæmdastjóri og einn stofnenda As We Grow, um verðlaunin.



„As We Grow sækir innblástur sinn í gamla ullarpeysu sem var prjónuð af íslenskri móður á sjöunda áratugnum. Sú peysa gekk á milli kynslóða og var notagildið alltaf jafn mikið. Ferðalag þessarar peysu er leiðarljós As We Grow, að búa til föt sem endast og geta nýst mörgum börnum með því að nota hágæða efni sem endast en brotna niður í náttúrunni.“



Í umsögn dómnefndar Junior Design Awards var merkinu hrósað fyrir náttúruleg efni, siðferðislega staðla og umhverfisvænan fatnað.



„As We Grow er eitt af okkar uppáhalds barnafatamerkjum - náttúruleg efni og gæði setur þau á annan stall og sú staðreynd að fötin eru framleidd með mannúðleg sjónarmið að leiðarljósi gerir As We Grow að merki sem aðrir ættu að taka sér til fyrirmyndar.“



„Eitt af okkar uppáhalds barnafatamerkjum - náttúrulegu efnin og gæðafatnaðurinn setur As We Grow í sérflokk þó talað sé ekki um siðferðislega staðla sem gerir merkið að algjörri fyrirmynd fyrir aðra til að horfa til.“



„As We Grow er eitt af fyrstu vörumerkjunum sem virkilega veitti tímalausum fatnaði athygli og því að föt ættu að geta verið endurnýtt og notuð frá kynslóð til kynslóðar. Við elskum þetta!”



„Með langri endingu og efnum sem eru gerð til að nýtast mögum kynslóðum, fer As We Grow fyrir umhverfisvænum fatnaði í heimi tískunnar.“



Vörumerkið var stofnað árið 2012 og hefur vakið athygli bæði hér á landi og erlendis vegna áherslu á sjálfbærni. Verðlaun sem þessi geta hjálpað vörumerkjum á alþjóðlegum markaði en As We Grow var á síðasta ári valið besta alþjóðlega barnafatamerkið á sömu verðlaunum en fyrirtækið vann einnig Hönnunarverðlaun Íslands árið 2016.