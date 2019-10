Tónleikaröðin Jazz í Salnum hefur sitt annað starfsár sitt í næstu viku með tónleikum breska jazz píanistans Gwilym Simcock þann 15. október. Simcock kom hingað til lands árið 2017 með gítargoðinu Pat Metheny og lék í Eldborg. Nú er hann einn á ferð að fylgja eftir nýútkominni einleiks-hljóðritun, Near and Now, sem gefin var út af ACT Records.



Jazz í Salnum hóf göngu sína á síðasta ári og er það tónlistarkonan Sunna Gunnlaugs sem stendur fyrir röðinni. Á síðasta ári komu meðal annars fram Marc Copland, Jacky Terrasson, Rita Marcotulli, Giovanni Guidi, Alessandro Lanzoni og síðast en ekki síst einn frægasti jazzgítarleikari samtímans, John Scofield.



Nánd og tenging við flytjandann

Sunna Gunnlaugs Aðsend mynd

Sunna og eiginmaður hennar, trommuleikarinn Scott McLemore, bjuggu lengi í New York og eru nú búsett í Kópavogi. Þau sáu Salinn sem tilvalinn tónleikastað fyrir heimsklassa jazzleikara sem væru á tónleikaferðum.„Það er ótrúlega sérstök upplifun að sitja í Salnum og hlýða á þessa flytjendur koma fram eina og óstudda. Það myndast einhver nánd og tenging við flytjandann sem hefur engan annan að snúa sér að en hlustendur í Salnum. Mér finnst mjög mikilvægt fyrir tónlistarlíf á Íslandi að svona listamenn sæki okkur heim,“ segir Sunna í samtali við Vísi.„Á þessari tónleikaferð kemur Miles Okazaki meðal annars fram á Jazzhátíð Berlínar, Jazzhátíð Sarajevo og í helstu jazzklúbbum Evrópu eins og Bimhuis í Amsterdam, Stadtgarten í Köln og Porgy & Bess í Vín. Það er aldeilis fengur að fá hann til Íslands,“ bætir Sunna við.

„Simcock er margverðlaunaður píanisti þótt ungur sé og var meðal annars tilnefndur til hinnar virtu Mercury-verðlauna árið 2011 fyrir disk sinn Good Days at Schloss Elmau. Simcock býr yfir fágætri tækni og minnar að mörgu leyti á píanistann Keith Jarrett og hans einleiks-stíl. Hann fer áreynslulaust milli jazz og klassískrar tónlistar með harmonískri fágun og þykir einn hæfileikaríkasti píanistinn á evrópsku jazzsenunni. Leikur hans er spennandi, óvæntur, melódískur, aðgengilegur og óheyrilega bjartsýnn. Miles er frá Washington fylki í Bandaríkjunum en flutti til New York 1997 og byrjaði ferilinn í hljómsveit saxofónleikarans Stanley Turrentine en hefur einnig leikið með Kenny Barron, Steve Coleman og John Zorn og sýnir það hversu fjölhæfur hann er. Hann er margverðlaunaður og hefur kennt við ekki ómerkari skóla en The Juilliard School og Amsterdam Conservatory sem dæmi.“



Fáheyrt hér á landi

v

„Röðin byggist á einleikstónleikum, sem er fáheyrt í djassheiminum á Íslandi. Venjulega spila menn saman, oftast þrír eða fleiri. Á tónleikunum kom fram gítargoðsögnin John Scofield, snillingur sem hefur leikið með Miles Davis, Herbie Hancock, Pat Metheny, Eddie Palmieri og öðrum risum. Scofield var fullkomlega frjáls í leik sínum. Hann gat gert hvað sem var og ímyndunarafli hans voru engin takmörk sett. Fyrir bragðið upplifði maður allt annan veruleika um kvöldið, frjáls undan hversdagsleikanum. Það var unaðslegt,“ skrifaði gagnrýnandinn Jónas Sen um tónleikaröðina Jazz í salnum.



Þann 12. nóvember kemur gítarleikarinn Miles Okazaki fram í Salnum. Hann bar sigur úr býtum í kosningu tímaritsins Downbeat um björtustu vonina eða „rising star“ í jazzgítardeildinni.„Hann hefur líka vakið verulega athygli undanfarið fyrir að hafa hljóðritað allar tónsmíðar píanistans Thelonious Monk fyrir solo gítar og gefið út á sex diska safni undir titlinum WORK. New York Times taldi WORK meðal bestu útgáfa ársins 2018,“ segir Sunna.