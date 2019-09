Bein útsending: Fara teymisvinna og vellíðan saman?

VIRK, Embætti landlæknis og Vinnueftirlit Ríkisins gangast fyrir morgunfundi undir yfirskriftinni Fara teymisvinna og vellíðan saman? í Gullteigi á Grand Hótel í dag frá klukkan 8:15 til 10.



Fyrirlesarar verða Dr. Henning Bang prófessor við Oslóarháskóla sem rannsakað hefur teymisvinnu í tuttugu ár en erindi hans ber yfirskriftina What characterizes teamwork that creates great results and makes team members happy? og Valgerður Hrund Skúladóttir stofnandi og framkvæmdastjóri Sensa en erindi hennar ber yfirskriftina Er hægt að kaupa heilann í fólki? Teymisvinna í þekkingarfyrirtækjum. Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir verkefnisstjóri hjá Embætti landlæknis stýrir fundinum.



Morgunfundurinn er liður í fundaröð um heilsueflingu á vinnustöðum og er hluti af samstarfi VIRK, Embættis landlæknis og Vinnueftirlitsins um heilsueflingu og forvarnir á vinnustöðum. Markmið samstarfsins er að stuðla að betri heilsu og vellíðan vinnandi fólks á vinnustöðum, fyrirbyggja kulnun og minnka brottfall af vinnumarkaði.



Beina útsendingu frá fundinum má sjá hér fyrir neðan.