Breyta brúðarkjólum í englaklæði til að jarða börn í

„Það að geta tekið lítið sandkorn af áhyggjum af skipulagningunni finnst mér sjálfsagt. Dóttir mín sem lést heldur þannig áfram að gefa á einhvern hátt,“ segir Jessica Leigh Andrésdóttir. Hún safnar nú brúðarkjólum í samstarfi við Gleym mér ei, styrktarfélag fyrir foreldra sem missa barn á meðgöngu eða eftir fæðingu. Brúðarkjólunum verður breytt í kjóla fyrir börn sem látast á meðgöngu og eftir fæðingu.



Þetta málefni er Jessicu mjög persónulegt en hún hefur sjálf þurft að jarða barnið sitt. Katrín Helga Gunnarsdóttir fæddist fyrir tímann og lést í júlí árið 2015.



„Hún fæddist eftir 23 vikur, slétt. Maður þarf að skipuleggja útför og við fórum að hugsa um allskonar eins og blóm en svo þegar það voru bara nokkrir dagar í þetta þá kom þessi hugsun, bíddu viljum við ekki hafa hana í einhverju?“



Rætt var við Jessicu um reynslu hennar í Íslandi í dag árið 2014.



Jessica segir að sem betur fer hafi sá hausverkur verið tekinn af þeim af dásamlegum fjölskyldumeðlimi.



„Sem betur fer á ég yndislega tengdamóður sem er ofboðslega klár að prjóna og hekla. Hún heklaði yndislegan kjól handa henni. Ég á fyrirbura fyrir sem er á lífi í dag og það hafði verið prjónuð húfa og sokkar á þá dóttur mína sem að passaði á Katrínu svo hún fékk það líka.“ Eftir missinn þeirra frétti móðir Jessicu af hópi kvenna í Bandaríkjunum sem sauma litla kjóla úr brúðarkjólum.



„Hún horfði á mig syrgja og syrgði sjálf og vildi því að kjólinn sinn færi í eitthvað svona.“



Móðir Jessicu sendi sinn brúðarkjól til Bandaríkjanna og fékk til baka 13 fallega kjóla sem þær gáfu fæðingardeild Landspítalans í nafni Katrínar.



„Þegar ég gerði þetta áður þá var þetta einn kjóll, klæðin voru gerð úr einum kjól frá mömmu minni og ég vissi náttúrulega að þetta myndi ekki duga mjög lengi. Svo hitti ég ljósmóður um daginn sem vinnur á fæðingardeildinni og hún sagði mér að kjólarnir væru búnir. Það fannst mér bara skelfilegt. Bæði að þeir væru búnir, að það væri svona mikil þörf á þeim og að það væri ekki hægt að létta undir syrgjandi foreldrum örlítið.“



Jessica missti dóttur sína, Katrínu Helgu, í júlí 2015 eftir 23 vikna meðgöngu. Úr einkasafni

Orðlaus yfir viðbrögðunum

Jessica ákvað þá að láta reyna á mátt samfélagsmiðla í vikunni og setti inn auglýsingu á Facebook.„Mig vantar að finna hóp af fólki sem kann að sauma og er tilbúinn að gefa tíma sinn í verðugt verkefni. Verkefnið snýst um að taka brúðarkjóla og gera úr þeim klæði til að jarða börn í. Já, börn af öllum stærðum. Því miður er of mikið af fólki sem er í þessum aðstæðum að þurfa að jarða barnið sitt.“Viðbrögðin létu ekki á sér standa og þegar þetta er skrifað hefur hún nú þegar fengið 15 konur sem tilbúnar eru að sauma og meira en 30 konur hafa gefið brúðarkjólinn sinn í þetta verkefni. Þessar tölur hækka hratt og er greinilegt að margir vilja aðstoða. Verkefnið hefur nú fengið nafnið Englaklæði og stofnaði Jessica hóp á Facebook undir því nafni.„Ég á ekki orð yfir viðbrögðunum. Ég hef varla undan því að svara símtölum og skilaboðum á Facebook, allt frá konum. Þetta eru konur sem að vilja gefa kjóla og konur sem eiga ekki kjóla en kunna að sauma. Ég stofnaði því hópinn svo það væri auðveldara að halda utan um þetta og er best að fólk skrái sig og skrifi færslur þar inn.“Rakel Ýr Leifsdóttir klæðskeri hefur tekið að sér að gera snið fyrir kjólana í stærðum frá XS upp í L. „Kjólarnir eru gerðir í mismunandi stærðum því að meðgöngulengdin hjá konum er mismunandi. Það eru líka gerðir vasar fyrir fóstur, þau sem eru of lítil til að klæða í kjól. Ég vil að þessir kjólar séu opnir að aftan svo það sé auðvelt að klæða þau í þá.“Jessica segist djúpt snortin og verulega meyr yfir viðbrögðunum sem verkefnið er að fá. Þörfin fyrir þessa kjóla sé mikil þar sem fjöldi foreldra gangi í gegnum þessa sorg á hverju ári. „Það skiptir mig miklu máli að kjólarnir fari á alla landsbyggðina. Að þetta sé ekki bara í boði á fæðingardeildinni í Reykjavík heldur á öllum sjúkrahúsum þar sem konur fæða börn. Það sem Gleym mér ei segir mér er að það þurfi 120 klæði á ári.“