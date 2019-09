Jimmy Kimmel sprakk úr hlátri þegar Zach Galifianakis sagði honum sögu af syni sínum

Leikarinn Zach Galifianakis var gestur hjá Jimmy Kimmel í gær til að ræða um komandi mynd sína Between Two Ferns: The Movie.



Þar sagði hann heldur skemmtilega sögu af syni sínum sem er aðeins tveggja ára.



„Eitt skipti þegar ég var búinn að pissa gengur hann að mér og segir, pabbi má ég snerta stóra og typpið þitt,“ segir Galifianakis og bað síðan Kimmel um að klippa þessa sögu út úr þættinum en spjallið má sjá hér að neðan.