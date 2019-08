Liverpool-liðið hans Jurgen Klopp í sögubækurnar eftir sigurinn á Turf Moor

Liverpool er með fullt hús stiga eftir fyrstu fjórar umferðirnar í ensku úrvalsdeildinni en Evrópumeistararnir unnu 3-0 sigur á Burnley á Turf Moor í dag.



Liverpool komst yfir eftir hálftíma leik. Trent Alexander-Arnold reyndi fyrirgjöf sem fór af fótum Chris Wood og yfir Nick Pope í markinu.



Á 37. mínútu tvöfölduðu Liverpool svo forystuna með marki frá Sadio Mane en hann fékk góða sendingu frá Roberto Firmino. Hálfleikstölur 2-0.



Þriðja markið kom níu mínútum fyrir leikslok. Roberto Firmino hóf sóknina og endaði hana þegar hann kom sendingu Mo Salah í netið. Lokatölur 3-0.



Þetta er í fyrsta skipti í 127 ára sögu Liverpool sem þeir vinna þrettán leiki í röð. Góð byrjun Liverpool sem er á toppnum með tólf stig en Man. City er í öðru sætinu með tíu stig.





Liverpool have won 13 consecutive league games for the first time in the club’s 127-year history.



Jürgen Norbert Klopp rewrites the record books. pic.twitter.com/Dgc6nxfbxR