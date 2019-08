Segist hafa sofið hjá tugþúsundum karla

Leikstjórinn Joel Schumacher vill meina að hann hafi sofið hjá tug þúsundum karla á ævi sinni. Þetta sagði þessi 79 ára gamli Bandaríkjamaður í skrautlegu viðtali sem birt er á vef Vulture.



Schumacher er hvað þekktastur fyrir myndirnar St. Elmo´s Fire, The Lost Boys, Falling Down, The Client og Batman & Robin.



Í viðtalinu við Vulture ræddi hann eiturlyfjanotkun sína og fjöllyndi. Sá sem tók viðtalið spurði Schumacher hvort hann hefði einhvern tímann giskað á hversu bólfélagi hann hefði átt. Svaraði Schumacher að sú ágiskun myndi eflaust leiða til svars sem væri nærri tugþúsundum. Blaðamaðurinn virtist ekki alveg trúa Schumacher og spurði hvort hann meinti á bilinu tvö þúsund til þrjú þúsund? Schumacher sagði að svarið myndi eflaust liggja einhverstaðar á bilinu 10 til 20 þúsund karlar.



Schumacher sagði að þegar hann var ungur maður þá var það ekki svo algengt að samkynhneigðir gengu í hjónaband og eignuðust börn. „Ef þú fórst á skemmtistað fyrir samkynhneigða, og það var kannski 200 karlar þar, og spurðir yfir hópinn hvort þeir vildu stofna fjölskyldu eða eiga einnar nætur gaman?,“ sagði Schumacher í viðtalinu en hann segir að fjölskyldulíf hafi ekki heillað samkynhneigða á þeim tíma.