Búið að tilkynna titil næstu Bond-myndar

Næsta Bond-mynd, sem verður sú 25. í röðinni, mun bera titilinn „No Time to Die“, sem á íslensku myndi útleggjast sem „Enginn tími til að deyja“. Daniel Craig mun í sjötta sinn fara með hlutverk James Bond en í myndinni verður hann þó sestur í helgan stein.



Á vef Variety kemur fram að Bond verði skyndilega kallaður í verkefni eftir að vinur hans hjá CIA, Felix Leiter, biður hann um aðstoð. Snýr verkefnið að því að bjarga vísindamanni sem var rænt og verður verkefnið mun hættulegra en þótti í fyrstu. Í kjölfarið kemst Bond á snoðir um glæpamenn sem vopnaðir eru hátæknibúnaði.



Leikkonan Lashana Lynch er sögð fara með hlutverk útsendara bresku krúnunnar, 007, þar sem Bond sjálfur er ekki starfandi útsendari og hefur fram að verkefninu notið lífsins á Jamaíka.



Framleiðsla myndarinnar hefur ekki verið dans á rósum en Craig slasaðist við tökur á myndinni og þurfti að undirgangast aðgerð í maímánuði vegna ökklameiðsla sem hann hlaut. Þá slasaðist einn í sprengingu sem gerð var fyrir tökur og skemmdi hún einnig sviðið við Pinewood kvikmyndaverið fyrir utan London.



Leikstjóri síðustu Bond-myndarinnar, Sam Mendes, neitaði að taka þátt myndinni og þurfti því að finna nýjan leikstjóra. Leikstjórinn Danny Boyle, sem ráðinn var í hans stað, hætti vegna handritsdeilna. Bandaríski leikstjórinn Cary Fukunaga tók þá við verkefninu en hann er þekktastur fyrir að hafa leikstýrt True Detective þáttum og myndinni Beasts of No Nation.







