Föstudagsplaylisti Bjarna Ben í Hausum

Hausar eru eitt af fáum vígjum drum & bass tónlistar hér á landi, og vafalítið það öflugasta.



Hópurinn samanstendur af Bjarna Ben, Croax, Nightshock, Untitled og Junglizt.



Bjarni Ben tók það að sér að setja saman föstudagslagalista þessa vikuna og eins og við er að búast er drum & bass í fyrirrúmi. Hausar spila þó einnig ýmsar undirstefnur tónlistarstefnunnar á borð við jungle og halftime, en hin síðarnefnda er náskyld hip hop tónlist.



Hópurinn er nýkominn heim frá stærstu drum & bass tónlistarhátíð í heimi, en hún ber nafnið Let It Roll og er haldin í Tékklandi. Þar spiluðu Hausar bæði á hátíðinni sjálfri sem og í eftirpartýi hátíðarinnar á Storm Club í Prag.



Hausar hafa haldið úti útvarpsþáttum frá 2013, verið virkir í klúbbasenunni hérlendis, og fengið ýmis stór nöfn innan tónlistarstefnunnar til að spila hér á landi. Fyrsta fimmtudag hvers mánaðar heldur hópurinn fastakvöld á Bravó.



„Listinn er fyrst og fremst lög sem við höfum spilað mikið undanfarið í bland við nokkur klassísk lög,“ segir Bjarni um lagavalið og vekur athygli á því að síðasta lag listans, Afterglow með Wilkinson, hafi nýlega verið valið besta drum & bass lag allra tíma af gestum áðurnefndrar Let It Roll hátíðar.