Enid Blyton sögð kreddufullur rasisti og hommahatari

Konunglega myntsláttan í London hefur fallið frá áformum um að slá sérstaka mynt til heiðurs barnabókahöfundinum Enid Blyton. Bretlandseyjar loga ekki vegna Brexit heldur þessarar ákvörðunar en þegar hún var kynnt var fullyrt að það gengi ekki því hin gríðarlega vinsæla Blyton væri rasisti, hommahatari sem fyrirliti konur. Óttast var að með slætti myntunnar myndi það vekja upp og eða ýta undir slíkar hvatir.



Enginn minningarskildingur um Blyton sleginn

Víða á íslenskum heimilum, í bókahillum, lúra í leynum hættulegar kreddur sem Enid Blyton hefur haldið að milljónum barna víða um heim. visir/nanna

Þá fylgdi sögunni að Enid Blyton sé ekkert sérstaklega góður rithöfundur og supu þá margir eldheitir aðdáendur barnabókahöfundarins hveljur en hún er einkum þekkt á Íslandi fyrir Dodda-bækur sínar, Dularfullu bækurnar, Fimm bækurnar og Ævintýrabækurnar.

Meðal þeirra miðla sem fjalla um málið er Independent en þar er fullyrt að Enid Blyton sé einmitt þekkt fyrir kreddu- og fordómafull viðhorf sín. („stopped because the author is known to have had “racist, sexist and homophobic” views”.)



Til stóð að slá þessa mynt í tilefni þess að fimmtíu ár eru liðin frá dánardægri barnabókahöfundarins og átti andlit hennar að fara á 50p skilding. Það verður ekki.



Brexit fellur í skuggann á Bretlandseyjum vegna Blyton

Víða á Bretlandseyjum hefur verið tekist á um þetta í dag og í gær. Þannig gagnrýndi Richard Madeley, sjónvarpsmaður og rithöfundur, í þættinum Good Morning Britain þessa ákvörðun og sagði að honum sýndist að ef dregin yrði lína í sandinn, og miðað til dæmis við árið 1955, og lögð við mælistika, gildismat dagsins í dag, þá teldust meira og minna allir rithöfundar taldir kreddufullir.

Þannig hefur verið vakin athygli á því að varhugavert geti reynst að afskrifa bókmenntaarfinn á slíkum forsendum. Þáttastjórnandinn bætti við að út frá þeim forsendum væri fráleitt að kalla Endid Blyton hommahatara.



Talsmaður Konunglegu myntsláttunnar sagði hins vegar að stefnan þar á bæ væri að minningarmynt af þessu tagi þyrfti að standa sem varða um góð gildi.



Glataður höfundur

Bókaflokkurinn Dularfullu bækurnar náðu miklum vinsældum á Íslandi sem um allan heim auk fleiri bókaflokka eftir Enid Blyton svo sem Dodda-bækurnar, Ævintýrabækurnar og Fimmbækurnar. visir/nanna

En, á meðan fagna þeir sem telja ríkjandi viðhorf eigi að gilda.

Nú fyrr í dag birtist grein á Independent eftir pistlahöfundinn og blaðamann þar, Rosin O‘Connor sem fagnar þessu og furðar sig á því hversu heitt mál þetta er. Hún segir að fortíðarhyggja eigi ekki að vera afsökun fyrir ömurlegum kreddum Blyton.



O‘Connor segir að henni hafi alltaf fundist bækur Enid Blyton lélegar og telur síst orðum aukið að hún hafi verið glataður rithöfundur. Blaðamaðurinn dregur dóttur Blyton til vitnis um það sem mun hafa sagt að hún væri einföld sál sem skrifaði sem barn með hæfni fullorðins.