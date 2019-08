Það hefur varla farið fram hjá neinum að Disney hyggst endurgera klassísku jólamyndina Home Alone. Myndin var gefin út árið 1990 og var gífurlega vinsæl, bæði þá og enn í dag.



Macaulay Culkin, sem lék aðalhlutverkið í upprunalegu myndinni, birti mynd á Twitter og sagði að svona myndi endurgerðin líta út:



„Disney, hringið í mig!“ tísti hann svo.Disney hyggst endurgera nokkrar klassískar kvikmyndir, þar á meðal Cheaper By the Dozen, Night at the Museum og Diary of a Wimpy Kid. Myndirnar verða allar sýndar á nýrri streymisveitu Disney, Disney+.