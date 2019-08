„Lukaku var of þungur fyrir Manchester United“

Gary Pallister, fyrrum varnarmaður Manchester United, segir að Romelu Lukaku sem gekk í raðir Inter í sumar hafi verið of þungur til að ná árangri á Old Trafford.



Lukaku yfirgaf Old Trafford í sumar og í fyrsta leik var flugeldasýning á „Leikvangi draumanna“ þar sem United vann 4-0 sigur á Chelsea í fyrstu umferðinni.



„Ég held að Lukaku sé markaskori og muni skora fullt af mörkum en eins og þeir vilja spila á tíðum, þá er hann of þungur,“ sagði Pallister í samtali við fjölmiðla.







Too heavy for Man Utd? pic.twitter.com/GQmDD0jlcM

— Goal (@goal) August 16, 2019

„Þú sérð hraðann í nútímaleik og kannski er Solskjær að horfa í það. Hann er markaskorari og hann er ekki mjög klínískur en mun skora 15 til 20 mörk.“„Hann spilar Lingaard, Martial og Rashford og hann fangaði Chelsea ofarlega á vellinum. Svo þegar þú getur gert það þá færðu meira pláss til þess að sækja í og skora fleiri mörk.“