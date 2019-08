Arsenal með fullt hús eftir sigur á Jóhanni Berg í 100. leiknum

Arsenal er með sex stig eftir fyrstu tvo leikina í ensku úrvalsdeildinni eftir 2-1 sigur á Jóhanni Berg Guðmundssyni og félögum í Burnley.



Jóhann Berg lék sinn 100. leik fyrir Burnley í dag en hann var í byrjunarliðinu hjá Burnley í dag.





Clarets wide man @Gudmundsson7 makes his 100th appearance for the club @Arsenal today. pic.twitter.com/RC19xXA4Og

FT: Arsenal 2-1 Burnley



Goals from Lacazette and Aubameyang seal the win for the Gunners. Two wins from two.



