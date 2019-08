Guardiola segir að enska úrvalsdeildin verði ekki tveggja hesta kapphlaup milli Man. City og Liverpool

Pep Guardiola, stjóri Manchester City, segir að enska úrvalsdeildin í vetur verði ekki kapphlaup tveggja liða um meistaratitilinn eins og á síðasta ári.



Margir spekingarnir hafa rætt um að aðra leiktíðina í röð verði Manchester City og Liverpool í sérflokki en Chelsea, í 3. sætinu, voru 26 stigum frá ensku meisturunum í City á síðustu leiktíð.



„Ég held að þetta verði öðruvísi. Öll félögin hafa tekið skref fram á við,“ sagði Guardiola er hann ræddi um næstu leiktíð við Sky Sports.





"Making this team stronger, the starting line-up, that's really difficult and very expensive and we don't have that money."



