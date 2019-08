Segir að Koulibaly kosti 250 milljónir punda ef Harry Maguire er 80 milljóna punda virði

Eigandi Napoli, Aurelio De Laurentiis, skilur lítið í því að Manchester United hafi borgað 80 milljónir punda fyrir enska landsliðsmiðvörðinn, Harry Maguire.



Rauðu djöflarnir gerðu Maguire að dýrasti varnarmanni sögunnar er þeir keyptu hann í síðustu viku af Leicester en honum er ætlað að þétta raðirnar hjá United í vetur.



Hinn ítalski, Aurelio De Laurentiis, er þó afar hissa á þessum kaupum. Hann segir að hann myndi ekki borga krónu meira en 35 milljónir punda fyrir Maguire.





Napoli owner Aurelio De Laurentiis on Kalidou Koulibaly: "in England, they paid £85 million for a player [Harry Maguire]. In Napoli, I would pay £30-£35 million. With that in mind, I think Koulibaly's value is £250 million if they paid that much for that guy." pic.twitter.com/bSJ7fyVfcb