Arsenal fær lánsmann frá Real Madrid

Arsenal hefur komist að samkomulagi við Real Madrid um að fá miðjumanninn Dani Ceballos á láni út leiktíðina.



Ceballos er 22 ára gamall miðjumaður sem hefur spilað 56 leiki fyrir Real Madrid síðan hann gekk í raðir liðsins árið 2017.





Arsenal have reached an agreement to sign Real Madrid and Spain midfielder Dani Ceballos on loan. https://t.co/ugfBUaCVw3 pic.twitter.com/dPVR71xODw

Dani Ceballos is a midfielder you will never, ever get bored of watching. pic.twitter.com/jRjowZF1xJ